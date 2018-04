Severnoprimorske občine spodbujajo E-mobilnost

Miren, 27. aprila - Pet severnoprimorskih občin - Nova Gorica, Kanal, Ajdovščina, Divača in Miren-Kostanjevica - bo z majem vzelo v poslovni najem električne avtomobile, do katerih so prišle na pobudo Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica in ob pomoči Goriške lokalne agencije Golea in Petrola.