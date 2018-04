Novinarji brez meja: Napadi na medije ogrožajo demokracijo po svetu

Pariz, 25. aprila - Ozračje sovraštva in mržnje do novinarjev ter vse pogostejši poskusi nadzora nad mediji so grožnja demokraciji po vsem svetu, v danes objavljenem letnem poročilu ugotavlja organizacija Novinarji brez meja. Kot vodilne v gonji proti svobodi medijev izpostavlja supersile ZDA, Rusijo in Kitajsko, opozarja pa tudi na vse slabši položaj v Evropi.