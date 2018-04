Azijske borze navzdol

Tokio, 25. aprila - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali in tako sledili torkovim gibanjem na borzah v ZDA. Vlagatelje skrbi rast zahtevane donosnosti na ameriške državne obveznice, saj bi lahko to vodilo k pogostejšemu zviševanju ključne obrestne mere, kot so pričakovali, poročajo tuje tiskovne agencije.