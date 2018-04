Trumpovi napadi in izpadi dobri za medije, ki jih ne mara

New York, 25. aprila - Televizija CNBC poroča, da je Trumpova vojna napoved medijem, ki mu ne pojejo hvalospevov, zelo dobra za medije, čeprav jih označuje za lažne in za sovražnike ljudstva. Zanimanje za politične novice je za razliko od prejšnjih let namreč ostalo na enako visoki ravni kot okrog predsedniških volitev 2016.