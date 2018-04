ACH Volleyju 15. zvezdica

Ljubljana, 24. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja še svoj 15. naslov državnega prvaka. V tretji tekmi finala državnega prvenstva so v Tivoliju še tretjič premagali v zadnjih letih največjega tekmeca Calcit Volley iz Kamnika, tako kot na prvih dveh tekmah so bili tudi tokrat boljši brez izgubljenega niza, zmagali so s 3:0 (17, 16, 20).