Višji donosi ameriških državnih obveznic pahnili newyorške borze v rdeče

New York, 24. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z večjimi padci. Po začetni blagi rasti delnic se je, ko so donosi ameriških državnih obveznic prvič po štirih letih dosegli tri odstotke, začeli strmo padati. Vlagatelji so zaskrbljeni, da bodo višji donosi obveznic vplivali na hitrejšo rast obrestnih mer, poročajo borzni analitiki.