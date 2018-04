Odpoklic izdelka maska s kapuco

Ljubljana, 24. aprila - Distributer Wang Shun je iz prodaje odpoklical igračo maska s kapuco italijanskega proizvajalca Fiori Paolo. Opravljene analize igrače so namreč pokazale, da vzorec ni prestal preizkusa vnetljivosti, so danes sporočili z Zdravstvenega inšpektorata RS.

Maska tako ne ustreza zakonodaji za igrače glede gorljivosti in posledično predstavlja resno tveganje za zdravje otrok. Tudi opozorila niso ustrezna. Izdelek ni skladen z uredbo o varnosti igrač. Serijska oznaka izdelka je 79471, EAN coda pa 8008092794717.

Zdravstveni inšpektorat kupcem izdelka svetuje, naj jih ne uporabljajo in vrnejo prodajalcu.

Zdravstveni inšpektorat je v okviru inšpekcijskega nadzora pustnih kostumov odvzel več vzorcev tovrstnih igrač z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Igrače so analizirali v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, in sicer na vnetljivost ter ustreznost označevanja, so še sporočili z inšpektorata.