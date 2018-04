V Ljubljani od 3. do 5. maja 62. pohod po Poti ob žici

Ljubljana, 24. aprila - V Ljubljani bo od 3. do 5. maja potekal 62. pohod po Poti ob žici, ki so jo postavili naprej italijanski, potem pa nemški okupatorji med drugo svetovno vojno. Lani so udeleženci, v vseh dnevih jih je bilo na različnih rekreativnih prireditvah več kot 40.000, sklenili živi obroč, kar bodo pripravili letos 5. maja točno ob dvanajstih.