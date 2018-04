IO OKS pozitivno o olimpijskem nastopu v Pyeongchangu

Ljubljana, 24. aprila - Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili zaključno poročilo slovenskega nastopa na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu februarja letos ter ga ocenili kot uspešnega. Obravnavali so delo Slovenske protidopinške agencije (Sloado) in izpostavili tri lanske pozitivne dopinške postopke pri slovenskih športnikih.