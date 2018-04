V slovenskem morju več kot 140 vrst "golih" polžev

Piran, 28. aprila - Nova monografija o polžih zaškrgarjih razkriva, da se v slovenskem morju nahaja več kot 140 vrst teh "golih" polžev. Med njimi so tudi vrste, ki so nove ne le za Jadran, ampak tudi za Sredozemlje. Zaškrgarji so za raziskovalce zanimivi z več vidikov, odpirajo pa nove perspektive tudi v medicini.