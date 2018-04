Otroci pred puberteto vzdržljivi kot vrhunski športniki

Clermont-Ferrand, 24. aprila - Otroci pred puberteto skačejo, tečejo in počnejo druge vragolije, starši pa jim v tem obdobju komaj sledijo. Francoska študija je dokazala, kar so odrasli slutili že dolgo. Osem do 12-letni fantje so tako vzdržljivi kot vrhunski športniki, poroča agencija dpa.