Neymar se v Pariz vrača sredi maja

Pariz, 23. aprila - Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar, član francoskega prvoligaša PSG, ki trenutno okreva po poškodbi zlomljenega in operiranega stopala, naj bi se v francosko prestolnico Pariz vrnil najkasneje sredi maja, so poročali francoski mediji. To je mesec dni pred začetkom svetovnega prvenstva, ki ga bo letos gostila Rusija.