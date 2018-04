Tedenska napoved - rekreacija od 24. do 30. 4.

IZBRANI DOGODKI

Sejem nove in rabljene opreme za ribolov

Kot že nekaj let zapored, tudi letos DPR Tjulnji organizirajo Odprti sejem nove in rabljene opreme za ribolov in ostale vodne športe, ki bo v sredo, 25. aprila. Glavni namen sejma je razvoj in promocija podvodnega ribolova, katerega bomo popestrili z dodatnim tematskim programom. Za vas so pripravili: prodajo, predstavitev nove in rabljene opreme za ribolov in ostale vodne športe, Jure Daić bo predaval o tem, kako sploh začeti s podvodnim ribolovom in podelil nekaj koristnih nasvetov za začetnike in že izkušene podvodne ribolovce ter študijo primera prikazal z videoposnetki, degustacijo morskih specialitet in licitacijo sponzorskih nagrad. Informacije: www.tjulnji.com/odprti-sejem-nove-in-rabljene-opreme-za-ribolov-in-ostale-vodne-sporte/

11. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona in Festival miru

Pohod, ki bo v soboto, 28. aprila, se bo začel izpred Penziona Jakec na Treh kraljih, odpešačili pa boste čez Veliki vrh, mimo Črnega jezera, planinskega doma na Osankarici, se okoli enajste na kratko ustavili na poslednjem bojišču bataljona in se na izhodišče vrnili čez Adamov vrh. Med potjo se bodo predstavila domača turistična društva in vam ponujala svoje dobrote. Pot bo lahka in primerna tudi za družine. Informacije: http://sarhov-pohod.com/images/stories/2017/10_plakat_2017v2.pdf

KOLEDAR

TOREK, 24. aprila

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: bande; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CELJE - Maroko; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

DOBRNA - Festival zdravja Terme Dobrna; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.terme-dobrna.si

MISLINJA - Po Avrikljevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SREDA, 25. aprila

LJUBLJANA - Sejem nove in rabljene opreme za ribolov; sejem. Informacije: www.tjulnji.com/odprti-sejem-nove-in-rabljene-opreme-za-ribolov-in-ostale-vodne-sporte/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Črnem Kalu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

HOČE - Planinarjenje po Braču (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KOPER - Žogarija 2018; splošna telovadba.

NAZARJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 26. aprila

LJUBLJANA - Delavnica za Rajderke: pumpanje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

NOVO MESTO - Rudolfovi dnevi: Cooperjev test aerobnih sposobnosti; tek. Informacije: www.fit-klub.com

ŠKOFJA LOKA - Ljubljansko barje; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 27. aprila

LJUBLJANA - Brevet Fleche 2018; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - Planinarjenje po Lošinju in Olib (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Slovenska Istra; pohodništvo.

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CELJE - Otok Cres (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

KAMNIK - 30. mekinjski kros in 12. Memorial Mira Petka; tek. Informacije: www.skd-mekinje.si

KOČEVJE - Srednji Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

LOGATEC - Lunos duatlon; duatlon. Informacije: www.triatlonklublogatec.si

MARIBOR - Okrog Blatnega jezera; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MURSKA SOBOTA - Hrvaški otoki; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Trstelj (643 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - 20. pohod po Trdinovi poti; pohodništvo.

ORMOŽ - Po Slovenski planinski poti; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PRESERJE - Prvomajsko potepanje Livno - Brač 2018; planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Pohod na Avguštin; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Lošinj, Cres, Unije (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Bohorski slapovi (480 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEVNICA - Vasi pod Lisco; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-vinogradnikov.si/

SEŽANA - Partizanski pohod Avber; pohodništvo. Informacije: www.avber.si

SLOVENSKE KONJICE - Rab, Goli otok (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Zahodna Bosna; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOCJAN - 12. bučenski tek; tek.

ŠMARTNO OB PAKI - Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠTORE - Krempa (944 m); pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TRBOVLJE - Ugljan po dolgem in počez; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VRHNIKA - Vrhniški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-vrhnika.si/

ZIDANI MOST - Posavski festival pohodništva: Pohod po poteh KS Loka; pohodništvo.

ŽALEC - Pomlad na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ROGATEC - Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

MARKOVCI - 4. Markoton 2018; tek.

KOSTEL - 22. pohod po Kostelski grajski poti; pohodništvo. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

LOVRENC NA POHORJU - Avrikljeva pot; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Boč (978 m); pohodništvo.

HORJUL - Stol nad Breginjem (1673 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/n12/naravovarstveni-izlet-stol-nad-breginjem

CIRKULANE - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

ROVTE - Malonogometna liga Rovte 2018; mali nogomet.

SOBOTA, 28. aprila

LJUBLJANA - Slavnik (1018 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Hribi nad Črnogorskim morjem; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Borovje (1476 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

CELJE - Parancana; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

HRASTNIK - Šarhov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KOČEVJE - Pohod po poti spominov iz Starega Loga na Pugled - Žiben; pohodništvo. Informacije: www.kocevska.net

LENDAVA - Pelješac (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MARIBOR - Žusem (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Zasavska sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.kozjak.org/

MISLINJA - Zasavska gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVA GORICA - Poti na otoku Krku (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Žirovski vrh (714 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PREBOLD - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PTUJ - Rab, Goli otok (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA NA POHORJU - Obir (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Murnce - Telče; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SLOVENSKA BISTRICA - 11. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona in Festival miru; pohodništvo. Informacije: http://sarhov-pohod.com/images/stories/2017/10_plakat_2017v2.pdf

ŠENTJUR - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Kanjon reke Reke; pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠTANJEL - Srednjeveški Štanjel; turno kolesarstvo. Informacije: www.krasnadlani.si/akcije/podrobnosti/srednjeveski-stanjel-131

VELENJE - Žusem (669 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIŠNJA GORA - Rožnati izziv 2018: Pot dveh slapov; pohodništvo. Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

ŽIROVNICA - Pot kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: http://visitzirovnica.si/dogodki/

PUCONCI - Pomurski pokal 2018: 14. pečarovski tek; tek. Informacije: www.pomurski-pokal.com

PUCONCI - 12. pohod po Pečarovcih; pohodništvo. Informacije: www.puconci.si

SVETA TROJICA - Čez Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

GORJE - 15. Jurjev pomladni kros; tek. Informacije: www.sd-gorje.com

NEDELJA, 29. aprila

AJDOVŠČINA - 5. Čaven vertikal kilometer; tek. Informacije: http://3atlon.si

BREŽICE - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CERKNICA - Tematska nedelja v Notranjskem parku: Naravoversko izročilo Rakovega Škocjana, krožni sprehod z Mitjem Fajdigo; pohodništvo. Informacije: www.notranjski-park.si/novice-dogodki/tematske-nedelje-v-letu-2018

DOBROVO - Izvir Tolminke; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DRAVOGRAD - Žerjav - Lovska koča Dukles - Jazbina; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

LOGATEC - Mrzli vrh (1359 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Vojnik - Kunigunda; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MOJSTRANA - 45. memorial mojstranških gorskih reševalcev; turno smučanje. Informacije: www.grsmojstrana.si

POLHOV GRADEC - Creta di Collineta (Ita, 2238 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŽELEZNIKI - Po Krpanovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

PONEDELJEK, 30. aprila

LJUBLJANA - Kresovanje na Vogarju; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

ČRNOMELJ - Pohod po sejemski poti; pohodništvo.

DOBROVO - Kresovanje Korada; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

JESENICE - Kresovanje pri Koči na Golici (1582 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si/

JESENICE - Golica (1836 m); pohodništvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si

KOMEN - Marš na pohod; pohodništvo.

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŽUŽEMBERK - Pohod na sv. Katarino nad Plešivico; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.webs.com

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

PUCONCI - Pohod z baklami; pohodništvo.

HORJUL - Srečanje na Kožljeku; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

