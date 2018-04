Ljubljana, 23. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica/jug proti Ljubljani in proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto med Tepanjem in Slovensko Bistrico.