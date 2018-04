Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 23. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes gibljejo v zelenem, indeks SBI TOP se je do 11.15 zvišal za 0,68 odstotka. Najbolj se dražijo delnice Pozavarovalnice Sava in Petrola. Slednje so trenutno tudi najprometnejše, opaznejši promet pa so vlagatelji doslej ustvarili še z delnicami Krke.