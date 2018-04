Neznani moški v soboto dopoldne oropal bančno poslovalnico v BTC

Ljubljana, 23. aprila - Neznani moški je v soboto dopoldne vstopil v poslovalnico ene izmed bank na območju BTC v Ljubljani, počakal, da je prostor zapustila stranka, nato pa od uslužbenke zahteval denar. Ko mu je ta izročila nekaj bankovcev, je zbežal in se nato odpeljal z vozilom. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi odnesel 1300 evrov, so sporočili s policije.