Brez sprememb v prvi deseterici, Hercogova zadržala 75. mesto

Ljubljana, 23. aprila - Na teniški lestvici WTA v prvi deseterici v primerjavi s prejšnjim tednom ni prišlo do nobene spremembe. Na vrhu ostaja Romunka Simona Halep pred Danko Caroline Wozniacki in Španko Garbine Muguruza. Najboljša Slovenka ostaja Polona Hercog na 75. mestu. Do sprememb na lestvici ni prišlo zaradi nastopov teniških igralcev v pokalu Fed.