Letošnja Plečnikova nagrada za ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste

Ljubljana, 23. aprila - Plečnikovo nagrado za leto 2018 sta prejela Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič za ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga. Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli snovalci Hiše za preživetje na Trebčah in prenove Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu.