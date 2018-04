Predsednik Nikaragve umaknil sporno reformo

Managua, 23. aprila - Po večdnevnih nasilnih protestih, v katerih je bilo v več mestih po Nikaragvi ubitih najmanj 25 ljudi, je predsednik države Daniel Ortega v nedeljo umaknil sporno odločitev o pokojninski reformi in znižanju socialnih prejemkov. Nekateri študenti so kljub temu napovedali nadaljevanje protestov do njegove odstavitve.