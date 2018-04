Žaromet za medijsko legendo Eldi Viler, žaromet za igralca leta pokojnemu Jerneju Šugmanu

Ljubljana, 22. aprila - Medijske nagrade žarometi so danes podelili tistim, ki so jih v preteklem letu v medijih najbolj opazili gledalci, poslušalci, medijski ustvarjalci, poznavalci in strokovnjaki. Žaromet za medijsko legendo je prejela pevka Elda Viler, žaromet za igralca leta pa je v imenu pokojnega Jerneja Šugmana prevzel njegov igralski kolega Bojan Emeršič.