Rotterdam, 22. aprila - Nogometaši Feyenoorda so zmagovalci nizozemskega pokala, potem ko so v finalu na svojem stadionu v Rotterdamu premagali AZ Alkmaar s 3:0 (1:0). Za Feyenoord so zadeli Nicolai Jorgensen (28.), Robin Van Persie (57.) in Jens Toornstra (90.).