V Salzburgu na deželnih volitvah zmagala ÖVP

Salzburg, 22. aprila - V Avstrijski zvezni deželi Solnograška so danes potekale deželne volitve, na katerih je jasno zmago slavila ljudska stranka (ÖVP). Po preštetju skoraj vseh glasov je stranka prejela 37,6 odstotka glasov. Socialdemokrati (SPÖ) so precej izgubili in pristali z 20,1 odstotka glasov ter za las premagali svobodnjake (FPÖ), ki so prejeli 19 odstotkov.