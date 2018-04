Češka in ZDA v finalu pokala Fed

Ljubljana, 22. aprila - Ženski teniški reprezentanci Češke in ZDA sta finalistki pokala Fed. Češka je v Stuttgartu s 4:1 premagala Nemčijo, v kraju Aix-en-Provence pa je bila ZDA boljša od Francije, tako kot Čehinje so si tudi Američanke zmago zagotovile že pred dvobojem dvojic, ki so ga nato izgubile, tako da je bil končni izid 2:3.