Nadal ostaja vladar Monte Carla

Monte Carlo, 22. aprila - Prvi igralec sveta Rafael Nadal je zmagovalec teniškega turnirja v Monte Carlu. Španec, ki je na poti do zmage ugnal tudi Slovenca Aljaža Bedeneta, je v finalu s 6:3 in 6:2 premagal Japonca Keija Nishikorija. To je bila zanj že 11. zmaga na tem turnirju, z njo je tudi ubranil prvo mesto na računalniški lestvici ATP.