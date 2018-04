Širok pas po ugotovitvah študije bolj nevaren za razvoj bolezni srca kot debelost

Ljubljana, 22. aprila - Ljudje s širokim pasom in "normalno težo" so bolj podvrženi boleznim srca kot ljudje s prekomerno telesno težo, je pokazala študija, ki so jo v petek predstavili na mednarodnem kongresu Evropskega združenja za preventivno kardiologijo EuroPrevent 2018 v ljubljanskem Cankarjevem domu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.