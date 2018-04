Slovenski sprinterji na mirnih vodah opravili prve izbirne tekme

Zagreb, 22. aprila - Slovenski sprinterji na mirnih vodah so na Jarunu opravili prva dva dneva izbirnih tekem. Danes so bile na sporedu končne odločitve na 200 in 500 metrov. Med kajakašicami na 200 metrov je v članski konkurenci zmagala Anja Osterman, preostale končne odločitve so bile v moški konkurenci. Med člani je v kajaku na 200 metrov zmagal Vid Debeljak.