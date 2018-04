Češka v Stuttgartu premagala Nemčijo

Stuttgart, 22. aprila - Čehinje so v polfinalu teniškega pokala Fed v Stuttgartu premagale Nemčijo. Petra Kvitova je visoko premagala nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa Angelique Kerber s 6:2 in 6:2, s tem pa Čehinje pred dvobojem dvojic vodijo z nedosegljivo prednostjo 3:1 v zmagah ter so si že zagotovile nastop v novembrskem finalu.