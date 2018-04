Zaradi požarov v stanovanjskih hišah pestra noč za gasilce in reševalce

Rogaška Slatina/Štore/Šentjernej, 22. aprila - Gasilci so imeli v soboto in ponoči precej dela z gašenjem požarov v stanovanjskih hišah. Reševalci so oskrbeli več poškodovanih, eno osebo so odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.