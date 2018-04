Velika zborovska nagrada Evrope indonezijskemu otroškemu zboru

Maribor, 22. aprila - Veliko zborovsko nagrado Evrope, za katero se je potegovalo pet zborov z vsega sveta, je osvojil The Resonanz Children's Choir iz Indonezije. Po navedbah Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) so mladi pevci pokazali muzikalno najbolj prepričljivo izvedbo, hkrati pa očarali z bogato kostumografijo in celovitim odrskim nastopom.