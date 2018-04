Tampa brez težav v drugi krog končnice NHL

Tampa, 22. aprila - Hokejisti Tampa Bay Lightning so napredovali v drugi krog končnice severnoameriške lige NHL, potem ko so na peti tekmi v domači dvorani s 3:1 premagali New Jersey Devils in v boju na štiri zmage napredovali s 4:1. Junak večera je bil Nikita Kučerov, ki je dosegel že svoj peti gol v končnici, vratar Andrej Vasilevskij pa je zbral 26 obramb.