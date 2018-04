Panvita Pomgrad - Salonit Anhovo 2:3 (15, -19, -24, 21, -14)

Murska Sobota, 21. aprila - Odbojkarji Salonita Anhovo so v državnem prvenstvu zasedli tretje mesto. V povratni tekmi malega finala so v Murski Soboti po ogorčenem boju premagali Panvito Pomgrad s 3:2 (-15, 19, 24, -21, 14) in se brona veselili z izidom 2:0 v zmagah, saj so pred tem zmagali tudi v domači dvorani v Kanalu.