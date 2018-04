V streljanju v Portorožu poškodovan moški

Portorož, 21. aprila - Policija je bila okoli 19.30 obveščena o streljanju v Portorožu. Poškodovan je 38-letni moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so postavili blokadne točke in storilca še iščejo, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Po poročanju Primorskih novic naj bi neznanec na centralni plaži nenadoma začel streljati na skupino mlajših moških.