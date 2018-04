Aviciijeva smrt po ugotovitvah policije ni bila posledica kaznivega dejanja

Maskat, 21. aprila - Smrt švedskega didžeja Aviciija, ki je v starosti 28 let umrl v petek v Omanu, po ugotovitvah policije ni bila posledica kaznivega dejanja. Kot so pojasnili, so pridobili vse informacije o smrti in vedo, kaj se je zgodilo, a tega ne bodo razkrili medijem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.