Delo: Maratonci in šprinterji (21. 4.)

Ljubljana, 21. aprila - Množica starih in novih strank si obeta, da bodo na prihajajočih volitvah prepričale vsaj štiri odstotke volivcev. Komu bo to uspelo, je nemogoče napovedati, upati pa je, da bodo volivci v predvolilni tekmi ustrezno pozornost končno namenili tudi maratoncem in ne zgolj na videz bolj atraktivnim šprinterjem, v Delu piše Peter Rak.