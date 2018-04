State Department označil Rusijo in Kitajsko za sili nestabilnosti

Washington, 21. aprila - Ameriški State Department je v petek objavil letno poročilo o položaju človekovih pravic v svetu, ki je prvo v času predsednika Donalda Trumpa. V njem je Kitajsko in Rusijo označil za sili nestabilnosti in ju glede kršenja človekovih pravic postavil ob bok Iranu in Severni Koreji. Glede Slovenije opozarja na položaj Romov, sodne zaostanke.