V Italiji zaradi dogovarjanja med politiko in mafijo obsojenih več ljudi

Palermo, 20. aprila - Sodišče v italijanskem Palermu je danes na sodnem procesu o dogovarjanju med mafijo Cosa Nostra in politiko v 90. letih prejšnjega stoletja več nekdanjih politikov, vodilnih predstavnikov policije in mafijskih šefov obsodilo na zaporne kazni med osem in 28 let, poročajo tuje tiskovne agencije.