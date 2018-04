Na shodu Marihuana marš zavrnili represivno urejanje uporabe konoplje

Ljubljana, 20. aprila - Na Kongresnem trgu v Ljubljani danes popoldan poteka shod v okviru Marihuana marša, s katerim se po navedbah organizatorjev iz Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani zavzemajo za odpravo prohibicije konoplje ter ureditev njene uporabe v medicinske in rekreativne namene. Ocenili so, da se bo shoda do večera udeležilo okoli 4000 ljudi.