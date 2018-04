Gorenjske elektrarne stopajo tudi na pot razvoja e-mobilnosti

Kranj, 22. aprila - Gorenjske elektrarne so v malih hidroelektrarnah, sončnih elektrarnah in objektih za soproizvodnjo električne in toplotne energije lani ustvarile okoli 52.000 megavatnih ur električne energije, kar predstavlja približno pet odstotkov porabe na Gorenjskem. Vse bolj se podjetje osredotoča tudi na razvoj e-mobilnosti.