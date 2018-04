Tečaji na Ljubljanski borzi ta teden v povprečju padli

Ljubljana, 20. aprila - Tečaji na Ljubljanski borzi so ta teden v povprečju padli za 0,70 odstotka, indeks SBI TOP je trgovanje končal pri 830,92 točke. Med blue chipi prve kotacije so največji padec zabeležile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so izgubile skoraj tri odstotke vrednosti. Vlagatelji so ta teden ustvarili okoli šest milijonov evrov prometa.