Znanost nad mite o prehrani: Je rdeče meso rakotvorno, perutnina pa ne?

Ljubljana, 21. aprila - Pred leti je odmevalo poročilo ene od agencij WHO, da rdeče meso povzroča raka. Znanstvenik Tomaž Polak pravi, da so v rdečem mesu res nekatere rakotvorne spojine, a je poročilo zajelo le rdeče meso, ne pa tudi perutnine in rib, ki vsebujeta celo več teh spojin. Dodal je, da več spojin, izpostavljenih v poročilu, v telo vnesemo z dihanjem.