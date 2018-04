Oviranje stavk s strani poslovodstva po mnenju nekaterih sindikatov sistemski problem

Ljubljana, 20. aprila - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije majhno podporo zaposlenih opozorilni stavki v Premogovniku Velenje, ki bi morala biti v torek, pripisuje pritiskom poslovodstva na zaposlene. Podporo sindikatu so danes izrekli tudi drugi sindikati, ki so opozorili, da je oviranje stavk s strani vodstva družb v Sloveniji že sistemski problem.