Soderbergh bo režiral film o aferi Panamski dokumenti

Los Angeles, 23. aprila - Ameriški režiser Steven Soderbergh, ki je v zadnjem obdobju izredno produktiven, bo režiral film o aferi Panamski dokumenti z naslovom The Laundromat, navaja spletni portal The Playlist. Panamski dokumenti so razkrili podrobnosti o skritih finančnih poslih, že pred dvema letoma pa je Soderbergh napovedal, da bo film produciral.