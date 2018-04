Evropski parlament potrdil prenovo homologacijskega okvira za varnejša vozila

Bruselj, 20. aprila - Evropski parlament je po političnem dogovoru iz decembra lani danes tudi uradno potrdil predlog Evropske komisije za popolno prenovo homologacijskega okvira, s katerim naj bi vozila v Evropi postala varnejša in čistejša. Novi okvir bo izboljšal kakovost in neodvisnost homologacije in testiranja vozil, so zapisali v Bruslju.