Na Hrvaškem tudi letos bojkot državne žalne slovesnosti za žrtve Jasenovca

Zagreb, 20. aprila - Predstavniki srbske in judovske skupnosti na Hrvaškem kot tudi antifašistične organizacije se tudi letos ne bodo udeležili državne žalne slovesnosti v spomin na žrtve ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu. Nezadovoljni so zaradi zanikanja vrednot antifašističnega boja in oživljanja ustaškega režima v hrvaški družbi.