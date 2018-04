Odbor DZ za kulturo podprl zakon o kulturnem evru

Ljubljana, 20. aprila - Odbor DZ za kulturo je na današnji nujni seji opravil drugo obravnavo predloga zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi. Poslanci, med katerimi sicer ni bilo tistih iz NSi, SDS, SD in DeSUS, so t. i. zakon o kulturnem evru podprli, saj ureja razmere na področju investicij in ohranjanju kulturne dediščine.