Na taborniškem Feštivalu v Tivoliju več kot 50 delavnic

Ljubljana, 21. aprila - Na že 22. taborniškem Feštivalu v ljubljanskem parku Tivoli bodo danes obiskovalcem ponudili več kot 50 različnih delavnic, med drugim taborniške in družbeno koristne. Feštival je priložnost, da preživite dan brez računalnika. Namenjen je kakovostnemu preživljanju časa zunaj in spoznavanju zabavne plati taborništva, so pojasnili organizatorji.