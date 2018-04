V eksploziji plinske jeklenke poškodovana ena oseba

Čatež ob Savi, 19. aprila - V Čatežu ob Savi je zjutraj eksplodirala plinska jeklenka v stanovanjskem objektu na Rimski cesti, poroča uprava za zaščito in reševanje. V eksploziji poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Brežice in jo prepeljali v urgentni center Brežice. Objekt zaradi poškodb ni primeren za

bivanje.