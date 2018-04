Ladja Triglav se znova odpravlja na misijo Sophia

Koper, 20. aprila - Večnamenska ladja Slovenske vojske Triglav se bo drevi iz Luke Koper odpravila na mednarodno misijo Eunavfor Med Sophia v južni del osrednjega Sredozemlja. Tam bo izvajala različne naloge, povezane z nadzorom migracijskih tokov in nezakonitih aktivnosti, ter opravljala postopke iskanja in reševanja na morju, so sporočili z ministrstva za obrambo.