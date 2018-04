Ob svetovnem dnevu jeter opozorila in napotki za zdrava jetra

Ljubljana, 19. aprila - Ob svetovnem dnevu jeter so v UKC Maribor organizirali informacijsko točko, kjer so mimoidoči lahko izpolnili vprašalnik, izmerili so jim vrednost sladkorja in holesterola v krvi, nato pa so v pogovoru z zdravnikom ocenili, ali imajo tveganje za bolezni jeter. S tem so želeli ljudi spodbuditi, da je treba razmišljati tudi o zdravju jeter.