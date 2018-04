Drogo za prodajo prevažal v avtomobilu

Izola, 19. aprila - Koprski policisti so v soboto zvečer v Izoli ustavili 25-letnega domačina, ki je v avtomobilu prevažal večjo količino ekstazija, amfetaminov in konoplje, pri sebi pa je imel tudi precizno tehtnico. Ker so policisti sklepali, da je droga namenjena prodaji, so mu odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.